Talak Suresi 4. Ayet Okunuşu - Talak Suresi’nin 4. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Talak Suresi'nin nüzul sebebi hakkında farklı rivayetler mevcuttur. En sahih rivayete göre, Hz. Muhammed'e (SAV) bazı sahabelerin eşleriyle boşanma ve ricat konusunda yaşadıkları problemlerle ilgili sorular sormuşlardır. Bu sorulara cevap vermek ve aile hukuku ile ilgili hükümleri açıklamak için bu surenin nazil olduğu rivayet edilmektedir. Talak suresi 4. ayet okunuşu telaffuz açısından kıymetlidir. Talak Suresi 4. ayet Türkçe anlamı, tefsiri ve meali çokça önem arz eder.

Talak Suresi 4. Ayet Okunuşu

Vellâî yeisne minel mahîdı min nisâikum inirtebtum fe iddetuhunne selâsetu eşhurin vellâî lem yahıdne, ve ulâtul ahmâli eceluhunne en yada'ne hamlehunn(hamlehunne), ve men yettekıllâhe yec'al lehu min emrihî yusrâ(yusran).

Talak Suresi Arapça Yazılışı

Talak Suresi 4. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlar ile âdet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Talak Suresi'nin tefsirini incelerken sadece 4. ayete odaklanamayız. Bu yüzden 1-7 arası ayetleri incelememiz gerekir. Talak Suresi 1-7. ayet tefsiri şu şekildedir:

Sûrenin boşanmaya ilişkin bölümünün tamamına hakim olan fikri, evlilik kurumunun, dolayısıyla evliliğe son verilmesinin ciddiye alınması gereken bir konu olduğu, bu konuda atılacak her adımın, birden fazla kişiyi ilgilendiren belirli sorumlulukları da beraberinde getireceği şeklinde özetlemek mümkündür. Hızlı bir okumayla ve bazı yanlış uygulamalara ait bilgilerin etkisiyle burada, boşamanın sıradan bir işlem olarak görüldüğü ve boşamayla ilgili sırf biçimsel hükümlere yer verildiği gibi bir izlenim edinenler olmuşsa da, dikkatle incelendiğinde sûrede yer alan hükümlerin –amaçları itibariyle– iki noktada odaklandığı görülür:

a) Evlenme gibi evliliğin sona erdirilmesi de medenî-hukukî bir işlemdir; gelip geçici heveslerin, salt duygusal yaklaşımların ürünü olmamalıdır. Böyle bir konuda duyguların tamamen devre dışı kalması elbette mümkün değildir ve olayın tabiatı gereği gelinen noktanın oluşumunda daha çok hisler etkili olmuş olabilir. Ama artık eşler toplum için hayati önem taşıyan evlilik dokusuna kıyarlarken, –en uygun tedavinin bu olduğu kanaatine ulaştığından– hastanın bir organının feda edilmesine karar verebilen hekim sorumluluğu içinde hem rasyonel hem de vicdanî bir değerlendirme yapmak durumundadırlar.

b) Anılan değerlendirme sonunda bu evliliğin sürmemesi gerektiği kararının verilmesi bütün iplerin kopması anlamına gelmez ve tarafların birbirine hasım muamelesi yapmasına haklılık kazandırmaz. Tam aksine boşama denen medenî işlemin de birtakım icapları, taraflara yüklediği vecîbeler vardır; vecîbenin yerine getirilmesini beklemek de diğer tarafın hakkıdır. Bu hususlar 1-7. âyetlerde inanç ve ahlâk ilkelerine göndermeler yapılarak ilmek ilmek örülmüş, 8. âyet ve devamında ilâhî buyruklara karşı gelenlerin acı âkıbetleri, peygamber ve kitap göndermenin amacı, bu bildirimlere uyanların kazanacakları ebedî mutluluk ve hiçbir şeyin Allah'ın gücü ve bilgisi dışında kalamayacağı gerçeği hatırlatılmış, böylece bu önemli konunun kuru bir hukuk ilişkileri yumağı olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekilmiştir.