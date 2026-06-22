Talas Pati Evi’nde sevgi dolu buluşma

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'ye örnek gösterilen Pati Evi Doğal Yaşam Alanı, bu kez genç misafirlerini ağırladı. Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, barınağı ziyaret ederek can dostlarla bir araya geldi. Hayvan sevgisini yerinde deneyimleme fırsatı bulan öğrenciler, doğal yaşam alanında bulunan köpeklerle vakit geçirirken, Pati Evi'nin yürüttüğü bakım, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Özellikle yavru köpeklerle yakından ilgilenen öğrenciler, can dostları severek unutulmaz anlar yaşadı. Ziyaret boyunca ekipler tarafından öğrencilere sahipsiz hayvanların yaşam koşulları, bakım süreçleri ve hayvan hakları konusunda bilgiler verildi. Gençler, sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın önemini öğrenirken aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini de pekiştirdi. Pati Evi'nin doğal yaşam alanlarını gezen öğrenciler, burada yaşayan can dostların güvenli ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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