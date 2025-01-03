Talha Siraç Ünlü’nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi: Gözaltına alındı

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a hayranlığı ile bilinen Talha Siraç Ünlü'nün ortaya çıkan sosyal medya görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

DİNİ DUYGULARI HEDEF ALDI

Görüntülerde Ünlü'nün, Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve bastığı görülürken, olay sosyal medyada infial yarattı. Konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapılırken, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.