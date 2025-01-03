Haberler Yaşam Haberleri Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi: Gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 3.1.2025 09:43 Son Güncelleme: 3.1.2025 10:05

Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi: Gözaltına alındı

Ferdi Tayfur hayranlığı ile bilinen Talha Siraç Ünlü'nün sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşımları infial yarattı. Konu kısa sürede gündem olurken Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda bugün video içeriğindeki T.S.Ü. isimli şahıs ikamet adresinde yakalanmıştır" denildi.

Talha Siraç Ünlü’nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi: Gözaltına alındı

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a hayranlığı ile bilinen Talha Siraç Ünlü'nün ortaya çıkan sosyal medya görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

DİNİ DUYGULARI HEDEF ALDI

Görüntülerde Ünlü'nün, Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve bastığı görülürken, olay sosyal medyada infial yarattı. Konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapılırken, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi.

Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli T.S.Ü'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.

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Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi: Gözaltına alındı
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