Haberler Yaşam Haberleri Tali Yol Ne Demek? Tali Yolda Geçiş Üstünlüğü Kime Ait, Öncelik Kimin?
Giriş Tarihi: 31.3.2023 09:48 Son Güncelleme: 31.3.2023 09:48

Tali Yol Ne Demek? Tali Yolda Geçiş Üstünlüğü Kime Ait, Öncelik Kimin?

Bir yerden başka bir yere gitmek için gerek yaya gerekse araçla yolları kullanırız. Yolların birçok çeşidi vardır. Yol çeşitlerini araştırırken tali yol ne demek sorusuna yanıt ararız. Tali Yol Nedir, dediğimizde ana yoldan daha az yoğunluğa sahip yollara denildiğini öğreniriz. Tali yolda geçiş üstünlüğü kime ait, sorusuna sağdan gelen aracın geçiş üstünlüğü olduğu yanıtını verebiliriz. Tali yoldan ana yola çıkış kuralları, ana yoldaki araçların geçiş üstünlüğü en önemli kuraldır.

Tali Yol Ne Demek? Tali Yolda Geçiş Üstünlüğü Kime Ait, Öncelik Kimin?

Özellikle büyük şehirlerde zamanımızın büyük bir kısmını yollarda geçiririz. Bu nedenle yolların türlerini bilmemiz gerekir. Tali yol ne demek, dediğimizde kavşaklarda ya da yolların birleştiği bölümlerde yol ver levhası bulunduğunu öğreniriz. Tali Yol Nedir, dediğimizde ana yola bağlanan yollar olduğunu öğreniriz. Tali yolda geçiş üstünlüğü kime ait, sorusuna levha yok ise sağdan gelenin geçiş üstünlüğü olduğunu öğreniriz. Tali yoldan ana yola çıkış kuralları, arasında en önemlisi ana yoldan gelen araca yol vermektir.

Tali Yol Ne Demek?

Yol, genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi veya bir yere gitmek için aşılan uzaklık anlamına gelir. Trafiğin türüne göre yolların özellikleri değişir. Trafiğin türüne göre yollar, ana yol, tali yol, tek yönlü karayolu, iki yönlü karayolu, bölünmüş karayolu, otoyol-ekspres yol, bağlantı yolu, geçiş yolu, kavşak, şerit, yaya yolu, banket şeklinde gruplandırılır. Tali yol, trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur.

Tali yola çıkışlarda ters üçgen çeklinde kenarları kırmızı şeritli içi boş levha bulunur. Ana yoldan tali yola geçişlerde ise düz üçgen şeklinde kenarları kırmızı şeritli içinde dallanan ok vardır. ana yolda seyir ederken bu levhalardan görüyorsanız yolunuza devam ederken hızınızı azaltmanız bir tedbir olacaktır.

Tali Yolda Geçiş Üstünlüğü Kime Ait, Öncelik Kimin?

Bir yolun tali yol olup olmadığının anlaşılması ise eğer kavşaklarda ya da yolların birleştiği kısımlarda yol ver levhası bulunuyor ise buranın tali yol olduğu ifade edilmektedir. Tali yol levhaları kodu T-22b olarak bilinir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tali yol kavşağı işareti levha standartlarında 60, 75 ve 90 cm eşkenar üçgen ölçülerindedir.

Tali yol ana yoldan daha az yoğun olan ana yola bağlanan yol tipidir. Ana yola çıkışlarda geçiş üstünlüğü her zaman ana yol üzerinde seyreden araçlara aittir. Diğer yol seyir edişlerinde herhangi bir levha yoksa her zaman yol üstünlüğü sağdan gelenindir.

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Tali Yol Ne Demek? Tali Yolda Geçiş Üstünlüğü Kime Ait, Öncelik Kimin?
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