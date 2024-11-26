Tamamı İstanbul’da ele geçirildi… Her döneme ait eser var

"Tarihi Eser" operasyonunu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Fatih İlçesi'nde üç adrese baskın yapıldı. İki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yunan İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu, İspanya Deniz Aşırı, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Dönemleri'ne tarihlenen 150 sikke grubu, Hristiyanlık (Ortodoks/Katolik) inancına ait olduğu değerlendirilen, üzerinde Hz. İsa ile Hz. Meryem ve Hristiyanlık inancı gereği ulvi kabul edilen aziz ve azizelerin resmedildiği ahşap malzemeden oluşan 354 İkona grubu ele geçirildi.

FİL DİŞİ OBJELER DE VAR

Adreslerde ayrıca yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezikler, deri, bez, papirus, parşümen veya maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçaları, Geç Osmanlı Dönemi'ne ait kaşık setleri, mühürler, tüfekler ve fil dişi objeler de bulundu. Ele geçirilen eserlerin İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği vurgulandı.