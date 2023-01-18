Tamburalı Paşa Hasan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı

JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANLIĞI YAPTI

1937 yılında Afyon Sandıklı'da dünyaya gelen Hasan Kundakçı, 1955 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden 1957 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade asteğmen olarak mezun oldu. Yurtiçinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'da askeri ataşelik yaptı. 1979-1980 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 230'uncu Piyade Alayı'nın komutanlığı görevinde bulundu. 1984 yılında tuğgeneral rütbesine yükselerek, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevini icra etti. 1986 yılında Özel Harp Dairesi başkanlığına atandı.1993- 19995 yıllarında Van'da bulunan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevinde bulunarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Irak'ın kuzeyinde askeri operasyonları yürüttü. Komutanlığını yaptığı Irak'ın kuzeyine yapılan Çelik Harekatı'nda PKK'ya büyük darbe vurdu.