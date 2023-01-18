Tamburalı Paşa Hasan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı

Görevdeyken kullandığı tambura şarjörlü tüfek sebebiyle kamuoyunda Tamburalı Paşa olarak bilinen 86 yaşındaki emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, pazartesi günü tansiyonunun düşmesi sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kundakçı için Üsküdar Büyük Selimiye Cami'nde askeri tören düzenlendi.
Cenazede kızları Gülsen Özbahar, Figen Fenton, damadı Murat Özbahar ile torunu Burak Özbahar'in hazır bulundu. Cenazeye katılanlar Kundakçı Ailesi'ne başsağlığı dileğinde bulundu.
KUNDAKÇI PAŞAYI YALNIZ BIRAKMADILAR
Cenaze törenine 26'ıncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, emekli Orgeneral İsmail Metin Temel, emekli Orgeneral Oktar Ataman, emekli Korgeneral Kemal Yılmaz, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından helallik alınması sonrasında cenaze namazı kılındı. Bir süre omuzlarda taşınan Hasan Kundakçı'nın cenazesi top arabasına konuldu. Askeri törenin ardından Hasan Kundakçı'nın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
JANDARMA ASAYİŞ KOLORDU KOMUTANLIĞI YAPTI
1937 yılında Afyon Sandıklı'da dünyaya gelen Hasan Kundakçı, 1955 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden 1957 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade asteğmen olarak mezun oldu. Yurtiçinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'da askeri ataşelik yaptı. 1979-1980 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 230'uncu Piyade Alayı'nın komutanlığı görevinde bulundu. 1984 yılında tuğgeneral rütbesine yükselerek, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevini icra etti. 1986 yılında Özel Harp Dairesi başkanlığına atandı.1993- 19995 yıllarında Van'da bulunan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevinde bulunarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Irak'ın kuzeyinde askeri operasyonları yürüttü. Komutanlığını yaptığı Irak'ın kuzeyine yapılan Çelik Harekatı'nda PKK'ya büyük darbe vurdu.
TÜRK BAYRAĞINI İNDİRMEK İSTEYEN RUM GÖSTERİCİYE VUR EMRİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Kıbrıs Türk Barış Gücü Kuvvetleri Komutanlığı görevini yaptığı sırada 14 Ağustos 1996 tarihinde Türk Bayrağı'nı indirmek isteyen bir Rum göstericinin vurulması emrini verdi. 1997 yılında Korgeneral rütbesinde emekli olan Hasan Kundakçı Şenay Kundakçı ile evli ve 2 çocuk babasıydı.
TERÖRLE MÜCADELENİN KİTABINI YAZDI
Emekli olduktan sonra Türkiye'nin terörle mücadelesinden önemli kesitlerin sunduğu Güneydoğu'da Unutulmayanlar kitabı ile Emperyalizmin Maşası Ermeniler, Kıbrıs'ta Barış İçin Savaş ve Mehmetçikten Anılar kitaplarını yazdı.