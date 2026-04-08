Tamir etmek istemişti: Minibüsün altında kaldı!
Giriş Tarihi: 8.04.2026 17:47

Manisa'da arıza yapan minibüsünü tamir etmek isteyen şahıs krikonun aniden kayması sonucu aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
  • ABONE OL

Olay, Şehzadeler ilçesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde arıza yapan minibüsü tamir etmek isteyen R.K., aracı kriko ile kaldırdı. R.K, tamir işlemini gerçekleştirmek üzere minibüsün altına girdiği sırada krikonun aniden kayması sonucu tonlarca ağırlıktaki aracın altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla otobüsün altından çıkarılan R.K. ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.K.'nın yapılan kontrollerinde kalçasında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz