Tamir ettiği kepenk başına düşen işçi ağır yaralandı

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Rezidansın kapalı otoparkındaki kepenk arızalandı. Bunun üzerine teknik servis personeli Musa Y., arızayı gidermek için çalışma başlattı. Çalışma sırasında kepenk aniden yerinden çıkarak Musa Y.'nin başına düştü. Kanlar içinde yere yığılan işçiyi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan Musa Y.'ye ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Öte yandan, kazanın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.