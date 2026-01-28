Tamir ettiği otobüsün altında kaldı

Kayseri'de serviste bakımını yaptığı yolcu otobüsünün altında kalan tamirci Cihan Altıntaş (31), hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'nde meydana geldi. Rot balans servisinde çalışan Cihan Altıntaş, bakımın için iş yerine gelen yolcu otobüsünü lifte kaldırdı. İddiaya göre, liftin arızalanması sonucu yolcu otobüsü, Altıntaş'ın üzerine düştü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin aracın altından çıkardığı Altıntaş, hastaneye kaldırıldı. Altıntaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.