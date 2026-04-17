‘Tamir’ inadı hastanelik etti

Giriş Tarihi: 17.04.2026

Faruk KÜÇÜK
  • ABONE OL
ERZURUM'UN Çat ilçesi Değirmenli köyünde ikamet eden Abdullah Durmaz (76), evinin çatısındaki güneş panelli su ısıtma sistemindeki arızayı gidermek için çatıya çıktı. Borudaki sızıntıyı tek başına onarmak isteyen yaşlı adamın üzerine basınçla fışkıran kaynar su döküldü. Vücudunda yanıklar oluşan Durmaz, çevredeki karları vücuduna serperek ilk müdahaleyi kendi yaptı. Hastaneye kaldırılan Durmaz, "Arkadaşım sızıntıyı sonra halledelim dedi. Ama ben tek başıma yapmaya çalıştım. Aslında bu işlerden anlarım ama hatam tek başıma bu işe kalkışmak oldu" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA