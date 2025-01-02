Tamirciye giderken canından oldu

Orhangazi ilçesi kırsal Keramet mahallesinde ikamet eden Ali Yaman, lastik tamircisine gitmek için traktörüyle yola çıktı. Ilıca mevkiine geldiğinde traktörün hakimiyetini kaybeden Yaman, zeytin bahçesine uçtu. Yoldan geçen ve kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri, traktörün altından çıkardıkları Ali Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.