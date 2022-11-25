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Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:08 Son Güncelleme: 25.11.2022 15:08

Tanay Tabiat Parkı Fiyat Listesi - Tanay Tabiat Parkı Kamp Alanı Nerede, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Tanay Tabiat Parkı nerede sorusu İzmir ve çevresinde doğa harikası bir yer arayanların araştırdığı bir konudur. Turistik bir alan olduğu için Tanay Tabiat Parkı'na nasıl gidilir sorusuna pratik bir çözüm bulabilirsiniz. Tanay Tabiat Parkı kamp alanı fiyatları da merak edilen konulardan biridir. Tanay Tabiat Parkı kamp alanı giriş ücreti ve konu ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için yazımızda derledik.

Tanay Tabiat Parkı Fiyat Listesi - Tanay Tabiat Parkı Kamp Alanı Nerede, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Tanay Tabiat Parkı nerede diye düşünüyorsanız Türkiye kamp alanları haritasından da istifade edebilirsiniz. Tanay Tabiat Parkı'na nasıl gidilir araştırmasında izleyeceğiniz rotayı da bu sayede en sağlıklı şekilde belirleyebilirsiniz. Tanay Tabiat Parkı kamp alanı fiyatları da kamp tutkunlarının merak ettikleri arasındadır. Tanay Tabiat Parkı kamp alanı giriş ücreti ve tabiat parkının imkânları ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Tanay Tabiat Parkı Nerede?


Tanay Tabiat Parkı İzmir'in Çeşme ilçesi sınırları içinde yer alır. Söz konusu tabiat parkı, piknik ve gezi yapmak isteyenlerin yaygın olarak tercih ettiği bir alan olmakla birlikte kamp için de tercih edilir. Söz konusu alan 2011 yılında tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Tabiat parkı, haftanın 7 günü yoğun bir insan popülasyonuna sahiptir.
Tanay Tabiat Parkı, Çeşme ilçe merkezine 11 km mesafede olan doğa harikası bir yerdir. Denize çok yakın bir yerde bulunan bu tabiat parkında, yeşille iç içe, oksijenin bol olduğu bir yerde kafa dinleyebilirsiniz. Tabiat parkında daha çok zakkum, kızılçam, karaçalı, fıstıkçamı, meşe, zeytin, funda, orman sarmaşığı gibi bitkiler bulunur.
Tanay Tabiat Parkı'nda birçok hayran türü de görebilirsiniz. Bu hayvanların başında yaban domuzu, tilki, köstebek, kaplumbağa, atmaca, ağaçkakan ve sığırcık türlerini sayabiliriz. Ayrıca çok sayıda kuş, sürüngen ve böcek türlerinin de tabiat parkında varlığı dikkat çeker.

Tanay Tabiat Parkı Kamp Alanı Giriş Ücreti


Tanay Tabiat Parkı giriş ücreti otomobiller için 27 tl'dir. Söz konusu ücret, yıllık olarak güncellenir. Bu nedenle alana gitmeden önce yetkililerden bilgi alarak hareket etmeniz faydalı olacaktır. Kamp alanı oldukça gelişmiş olup ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız birçok işletmeyi de bünyesinde barındırır. Hazırlıksız gitseniz dahi bölgedeki işletmelerden ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

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Tanay Tabiat Parkı Fiyat Listesi - Tanay Tabiat Parkı Kamp Alanı Nerede, Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?
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