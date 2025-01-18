’Tanımadığım biri hayatıma dokundu’: Hayatıma ikinci hayat Almanya’dan geldi

Konya'da yaşayan ve lösemiye yakalanan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Mehmet Ali Durmuş'a kemik iliği nakli için yurtiçinden uygun donör bulunamayınca Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yurtdışı taraması yapıldı. Almanya'da bulunan bir donörden toplanan kök hücreler bir ay önce Konya Şehir Hastanesi'nde Durmuş'a nakledildi. Sağlık durumu iyiye giden Durmuş, "Çok garip bir durum. Sadece yaşını ve cinsiyetini bildiğim birisi bana donör oldu ve hayata tutunmamı sağladı" dedi. Konya Şehir Hastanesi Kemik İliği Transplantasyon Merkezi, 2024 yılında 56 nakil yaparak hastalara umut olmayı başardı.

UZAKTAN GELEN HAYAT

Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Durmuş, geçtiğimiz yıl mayıs ayında halsizlik şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerde Durmuş'u lösemi teşhisi konuldu. Mehmet Ali Durmuş için kemoterapi süreci başladı. Bu sırada nakil için de aile bireylerinden örnekler alındı. Aile bireylerinden ve TÜRKKÖK'den uygun donör bulunamadı. Bu kez Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Dünya Kemik İliği Bankası'na başvuruldu. Yapılan incelemeler sonucunda Almanya'da uygun donör bulundu. Bakanlık aracılığıyla özel kuryelerle Konya'ya getirilen kök hücreler 14 Aralık'ta Durmuş'a nakledildi. Konya Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan Konya Şehir Hastanesi Kemik İliği Transplantasyon Merkezi, 2024 yılında 56 nakil yaparak hastalara umut olmayı başardı.

'KİLOMETRELERCE UZAK BİRİ SAYESİNDE İYİLEŞİYORUM'

1 aylık hastane sürecinin ardından sağlık durumu iyiye giden ve kontrolleri süren Mehmet Ali Durmuş yaşadıklarını anlattı. Durmuş, "Hayat çok garip. Hiç tanımadığım biri binlerce kilometre uzaklıktan benim hayatıma dokundu. Bu kişinin sadece 35 yaşında ve kadın bağışçı olduğunu biliyorum. Onun sayesinde nakil oldum. Sağlık durumun iyiye gidiyor. Çok büyük şikâyetlerim yok. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum ama biraz halsizlik şikâyetim var. Kontrollerime gidiyorum" dedi.