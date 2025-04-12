Tanıtım seferberliği başlıyor turizmin rotaları belirleniyor

Ülkemizin turistik yerlerinin tanıtılmasından turizm korteji, makarna festivali ve çilekli reçele, yamaç paraşütü ve uçurtma şenliğinden tasarım defilesine, tarihi kayıklarla nehirde yolculuktan turizm fuarı ve maratona kadar 49. Turizm Haftası ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Her ilde farklı etkinliklerle kutlanacak olan Turizm Haftası, bu yıl renkli görüntülere sahne olacak. 'Doğa Yürüyüşü', 'Yamaç Paraşütü', 'Tarihi ve Turistik Mekânların Gezilmesi', 'Mehteran' ve 'Fotoğraf Sergisi' etkinliklerine halkın büyük bir kesiminin katılması bekleniyor. Elazığ'da 'Hazar Gölü' çevresinde çevre temizliği yapılacak ve 'Geleneksel Taze Makarna Festivali' düzenlenecek. Ayrıca 'Ölbe Vadisine Trekking Gezisi' ile 'Uçurtma Festivali' de olacak. Edirne'de 'Turizm Eğitimi' ve 'Sofra Kültürü ve Protokol Adabı' gibi çeşitli söyleşiler ve Tarihi Osmanlı Kancabaş Kayıkları ile Meriç Nehri'nde Tarihi Yolculuk ve 'Nostalji Gezi Treni Seferi' yapılacak. Ayrıca Edirne'de 'Satranç Turnuvası', 'Trak'ların İzinde Doğa Turizmi Buluşması' ve 'Şehirlerin Tanıtımında Fotoğraf Sanatı'nın Önemi' gibi etkinlikler düzenlenecek.

GÖZDE MEKÂNLAR TANITILACAK

Konya Hüyük Belediyesi'nde ise 'Gelenekten Geleceğe Hüyük Çileği' etkinliği kapsamında uzmanlar tarafından çilek reçeli, çilekli yaş pasta ve çilekli tatlılar yapılacak. Çanakkale'de ise herkesin yakından tanıdığı 'Geçmişten Günümüze Troas Kazıları Sergi Açılışı', 'Troya Müzesi Bavul Müze' etkinliği, 'Troya Yarı Maratonu', 'Hektor Etabı Doğa Yürüyüşü', 'Troya Müzesi ve Ören Yeri Gezisi' ve Çanakkale Bisiklet Platformu tarafından 'Bigalı Kalesi Akşam Sürüşü' etkinlikleri düzenlenecek. Düzce'de liseler arasında 'Gençlerden Kardeşlerine Coğrafi İşaretli Masal Yazma Yarışması' etkinliği yapılacak. Dereceye giren öğrencilere aileleriyle birlikte Akçakoca'da tam pansiyon bir tatil hediye edilecek. Yine özellikle deniz kenarında bulunan bazı otel ve pansiyonlar da Turizm Haftası'na özel yüzde 15 ila yüzde 30'a varan indirimler yapacak. Aydın'da ise 'Türkiye'nin Bütün Çiçekleri Turizm Haftası'nda Aydın'da Açıyor' denilecek. Turizm Fuarı Aydın'da olacak. Yine Aydın Kültür ve Turizm Derneği tarafından 'Sümerbank Işığında Desenlerin Dansı' isimle tasarım defilesi halkın beğenisine sunulacak.