Tanju Özcan hakim karşısında

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından, Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılanmasına başlandı. Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın ilk duruşması, yoğun katılım nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda gerçekleştirildi.

İDDİANAME MAHKEMEYE SUNULDU

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, 6'sı tutuklu toplam 19 sanık hakkında dava açıldı. Dosyada 41 mağdur ile 3 müşteki yer alırken, sanıklar hakkında "irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet alma", "nitelikli dolandırıcılık", "Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet", "irtikaba yardım", "rüşvete aracılık", "yalan tanıklık" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte davanın ilk duruşmasının görülmesine başlandı.

TANJU ÖZCAN HAKKINDA 263 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede Tanju Özcan hakkında, her bir mağdura yönelik eylemleri nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçlarından 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız hakkında ise 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

OPERASYONLARIN ARDINDAN TUTUKLAMALAR GELMİŞTİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Sarıyıldız ve Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklanmıştı. Daha sonra yapılan itirazlar üzerine Leyla Beykoz hakkında ev hapsi tedbiri uygulanmasına, Aydan Özdemir'in ise tahliyesine karar verilmişti.

İLK DURUŞMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE BAŞLADI

Davanın ilk duruşması, yoğun ilgi nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda gerçekleştirildi. Duruşmaya katılanlar sıkı güvenlik kontrollerinden geçirilerek salona alındı. Tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden önceki gün Bolu F Tipi Cezaevi'ne sevk edilen Tanju Özcan da duruşmada hazır bulundu.