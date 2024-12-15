Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi yakınlarında 54 yaşındaki İrfan Güneş'in kullandığı 16 AEB 605 plakalı tanker ile karşı yönden gelen 52 yaşındaki Ömer Kocuk'un kullandığı 16 BIK 26 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle adeta bomba gibi patlayan tanker alev alırken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Kocuk hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki Gültekin Sürücü ise ağır yaralandı. Gültekin Sürücü, olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanan karayolu bir süre sonra tekrar trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Kocuk'un İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenildi.Öte yandan Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minibüsün dereye yuvarlanması sonucu Muhsin Reşat Özkurt öldü. Acısu Mahallesi'ndeki kazada yaralanan sürücü Kemal Y. Akçaabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.