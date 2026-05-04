Tankere çarpan TIR sürücüsü öldü

Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi Göl Kavşağında sabaha karşı 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, Bursa istikametine doğru seyir halinde olan otomotiv yedek parça yüklü tırın sürücüsü Yaşar Yüksel, trafik ışıklarında bekleyen bir akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kaza sonrasında hurdaya dönen tırın sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Yaşar Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ALKOLLÜ HALDE YAYAYA ÇARPIP KAÇTI

Bursa'da meydana gelen bir diğer kaza ise, Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. G.U. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmenin yasak olduğu noktadan geçmek isteyen 46 yaşındaki Bedri Mete'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bedri Mete yola savrulurken, sürücü aracını yaklaşık 100 metre ileride park ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bedri Mete'ye ilk müdahaleyi yaptı. Özel bir hastaneye kaldırılan Bedri Mete, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan sürücü ise yaklaşık 500 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonunda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde sürücünün 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.