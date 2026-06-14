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Giriş Tarihi: 14.06.2026

Tankerle çarpıştı: 2 ölü

Tankerle çarpıştı: 2 ölü
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Çanakkale'de LNG yüklü tankere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. MalkaraÇanakkale Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gelibolu yakınlarında LNG yüklü tankere arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde bulunan E.A. ve Ö.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cenazeler, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA

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Tankerle çarpıştı: 2 ölü
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