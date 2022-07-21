Haberler Yaşam Haberleri Tansiyon Hangi Koldan Ölçülür? Sağ Ve Sol Koldan Tansiyon Ölçümü Fark Eder Mi?
Giriş Tarihi: 21.7.2022 10:45 Son Güncelleme: 21.7.2022 10:46

Tansiyon Hangi Koldan Ölçülür? Sağ Ve Sol Koldan Tansiyon Ölçümü Fark Eder Mi?

Çağımızın bilinen rahatsızlıklarından biri olan tansiyon, yani kan basıncının ölçülmesi anormallik doğrultusunda büyük hasarlara yol açabilecek derecede bir rahatsızlık olup ölçümü konusunda doğru bilgilerle beraber birçok bilgi kirliliği de bulunmaktadır. Özellikle tansiyon hangi koldan ölçülür sorusu internet kullanıcıları tarafından en fazla araştırılan konulardan biri olmuştur. Bu konu hakkında internet üzerinde doğru bilgiyle beraber birçok yanlış bilgi de bulunmaktadır.

Tansiyon Hangi Koldan Ölçülür? Sağ Ve Sol Koldan Tansiyon Ölçümü Fark Eder Mi?

Sağ ve sol koldan tansiyon ölçümü fark eder mi sorusuna kısa ve öz bir cevap vermek gerekirse arada belli derecede farklar olabilir diyebiliriz. Doktorların da bu konu hakkında birçok açıklamaları bulunmaktadır. Genellikle ilk ölçüm olarak iki koldan da tansiyonun ölçülmesi gerektiğini ve daha sonrasında duruma göre hareket edilmesini belirtmektedirler. Yazımızda bizler de tansiyon hangi koldan ölçülür, sağ ve sol koldan tansiyon ölçümü fark eder mi, dijital tansiyon aletleri güvenilir mi, dijital tansiyon aleti hangi koldan ölçülür gibi soruların cevaplarını detaylı olarak verdik. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tansiyon Hangi Koldan Ölçülür?

Tansiyonun hangi koldan ölçülmesi gerektiği konusunda sürekli olan belli başlı tartışmalar vardır. Doktorlar genel olarak iki koldan da tansiyonun ölçülebileceğini söyleseler de devamında arasında belli farkın da olabileceğini belirtiyorlar. O yüzden genel olarak ilk başta doktorlar tansiyonun iki koldan da ölçülmesini istemektedirler. Eğer arada çok büyük bir fark yoksa sağ koldan ölçüme devam edilebilir demektedirler. İki kol arasındaki fark çok fazla ise bu büyük bir tehlikeye sebep olabileceğinden direkt doktorunuza ulaşmanız gerektiğini de belirtmektedirler. Ancak elektronik aletlerde ise durum daha farklı olmaktadır. Eğer özellikle sol kol ibaresi var ise sol koldan ölçülmesi gerekir.

Tansiyondaki değişikliklere birçok etken de sebep olabilmektedir. Örneğin bir kolunuzdan ölçtükten sonra yerinizden kalkıp başka bir yere geçtiyseniz ya da ölçüm arasında bir şeye sinirlendiyseniz yüksek ihtimalle iki ölçüm birbirinden farklı olacaktır. O yüzden bu tip hususlara dikkat etmek gerekmektedir.

Dijital Tansiyon Aleti Hangi Koldan Ölçülür?

Dijital tansiyon aletlerinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Genellikle stetoskopa yani dinleme aracına gerek yoktur. Bilekten ölçülen aletler olduğu gibi üst koldan ölçülenleri de vardır. Genelde dijital tansiyon aletleri hakkında ön yargı vardır ancak kaliteli ve bilinen markaların cihazlarını rahatlıkla kullanabilirsiniz hata payları neredeyse yok denecek kadar azdır.

Bilekten ölçülen tansiyon aletlerinde özellikle sol koldan ölçün bilgisi var ise aletin kullanımı kesinlikle sol koldan olmalıdır. Elektronik cihazların nasıl kullanılacağı konusunda bilgilendirmeler ise cihazla birlikte yazılı olarak gelmektedir. Bu yazılara dikkat ederek kullanılırsa alacağınız sonuç kesin doğruluğa bir o kadar yakın olacaktır. İster bilek ister koldan ölçüm olsun elektronik tansiyon cihazları kalp hizasında olmalıdır.

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Tansiyon Hangi Koldan Ölçülür? Sağ Ve Sol Koldan Tansiyon Ölçümü Fark Eder Mi?
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