Haberler Yaşam Haberleri Tansiyon Nasıl Ölçülür? Dijital ve Manuel Tansiyon Aleti Nasıl Kullanılır, Nereden Ölçüm Yapılır?
Giriş Tarihi: 2.6.2023 10:45 Son Güncelleme: 2.6.2023 10:45

Tansiyon Nasıl Ölçülür? Dijital ve Manuel Tansiyon Aleti Nasıl Kullanılır, Nereden Ölçüm Yapılır?

Tansiyon nasıl ölçülür konusunda bilgi sahibi olmak kişinin kendi tansiyon kontrolünü yapabilmesi ve gereken durumlarda aksiyon alabilmesine olanak tanır. Tansiyon nereden ölçülür gibi soruların yanıtını bilmek günümüzde bilinmesi zaruri bilgiler arasındadır. Peki ya dijital ve manuel tansiyon aleti nasıl kullanılır? İçerikte tansiyon hakkında genel bilgiler verirken tansiyon aleti nasıl kullanılır sorusuna da anlaşılır ve detaylı bir yanıt verdik.

Tansiyon Nasıl Ölçülür? Dijital ve Manuel Tansiyon Aleti Nasıl Kullanılır, Nereden Ölçüm Yapılır?

Tansiyon nasıl ölçülür gibi temel tıp uygulamalarını bilmek kişinin kendi sağlık kontrolü üzerinde söz sahibi olabilmesini sağlayacaktır. Bunu yapmanın yolu da dijital ve manuel tansiyon aleti nasıl kullanılır konusunda bilgi sahibi olmaktan geçmektedir. Peki ya doğru tansiyon nasıl ölçülür? içeriğimizde detaylı bir anlatım yolu izlerken akıcı olmaya da özen gösterdik. İşte tansiyon aleti nasıl kullanılır sorusunun kapsamlı yanıtı...

Tansiyon Nasıl Ölçülür?

Tansiyon ölçümünün sağlıklı şekilde yapılabilmesi için olmazsa olmaz bir tansiyon aletine ihtiyaç vardır. Bu tansiyon aleti dijital ya da manuel olabilir. İkisinin de birbirinden farklı çalışma prensipleri vardır. Yazımızda her ikisini de inceledik.

Dijital Tansiyon Aleti Nasıl Kullanılır?

Dijital tansiyon aletinin kullanımı için aletin üzerinde bulunan manşet kol ya da bilek bölgesine takılmalıdır. Dijital tansiyon aleti manşetin içerisinde bulunan havayı şişirecek ve bırakacaktır. Bu sayede kan basıncının alet tarafından otomatik olarak ölçülmesi sağlanacaktır. Tansiyon aletinin elde ettiği sonuçlar cihazın dijital ekranında yer alacaktır.

Manuel Tansiyon Aleti Nasıl Kullanılır?

Manuel tansiyon aleti için steteskop ile sfingomanometre adı verilen iki adet eski cihaz kullanılır. Tansiyonu ölçülen kişinin kolu bir manşet aracılığıyla sarılır ve sfingomanometre ile hava basıncı uygulanır. Daha sonra steteskop aracılığı ile damarlardaki kan akışı dinlenir. Sonuç olarak da sistolik ve diyastolik basıncın ölçümü sonucunda tansiyon belirlenmiş olur.

Tansiyon Ölçümü Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • Tansiyon ölçülmeden önce kişi mutlaka 5 ila 10 dakika arası oturup dinlenmelidir.
  • Rahatça oturup el ve ayaklar desteklenmelidir.
  • Ölçüm yapılacak kol bir yüzeyde düz bir şekilde tutulmalıdır.
  • Tansiyon ölçüm cihazının üzerinde yazan talimatlar dikkatlice okunmalı ve uygulanmalıdır.

Evde yapılan tansiyon ölçümlerinin her zaman tam doğru sonucu vermediği bilinmeli ve gerektiği zaman tansiyon ölçümü için deneyimli bir sağlık uzmanından ya da eczacıdan yardım alınmalıdır.

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Tansiyon Nasıl Ölçülür? Dijital ve Manuel Tansiyon Aleti Nasıl Kullanılır, Nereden Ölçüm Yapılır?
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