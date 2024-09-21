Tapınaktan 2 bin 500 yıllık kadın heykeli çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Uşak Ulubey'de bulunan Blaundos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda Roma dönemine ait 2 bin 500 yıllık kadın heykeli bulundu. 1 Temmuz'da başlatılan kazılar kapsamında Ceres (Demeter) Tapınağı'nın batı kısmında bulunan heykelin başı yok. Heykelin restorasyonu Uşak Müze Müdürlüğü tarafından yapılacak. Blaundos Antik Kenti, Büyük İskender'in Anadolu Seferleri'nden sonra Makedonya'dan gelenler tarafından kuruldu. Büyük İskender'den sonra Bergama Krallığı'na, ardından da Roma İmparatorluğu'na bağlanan kentin bu dönemde önemi arttı.