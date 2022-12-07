Haberler Yaşam Haberleri Tapu Bilgileri Sorgulama Ekranı - E-Devlet T.C. İle Tapu ve Mal Varlığı Sorgulama Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 7.12.2022 14:34 Son Güncelleme: 7.12.2022 14:34

Tapu Bilgileri Sorgulama Ekranı - E-Devlet T.C. İle Tapu ve Mal Varlığı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tapu bilgileri sorgulama ekranı ile kişiler üzerlerine kayıtlı olan arsa, tarla, bağ, bahçe ya da ev gibi mal varlıklarını görebilirler. Tapu bilgileri sorgulama işlemi günümüzde artık online sistemler ile gerçekleştirilir. Bu nedenle tapu bilgilerine nasıl ulaşabilirim sorusunun yanıtlarına ulaşmak için kurumların siteleri tercih edilebilir. T.C ile tapu sorgulama işlemi ile kişiler üzerlerine kayıtlı tüm bilgilere ulaşabilirler.

Tapu Bilgileri Sorgulama Ekranı - E-Devlet T.C. İle Tapu ve Mal Varlığı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tapu bilgileri sorgulama ekranı arsa ve arazi alım satım işlemlerinde en iyi bilgiyi veren online alandır. Üzerimde mal varlığı var mı sorusuna yanıt arayanlar da bu ekran üzerinden gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilirler. İnternetten tapu sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtı bilindiğinde tüm arsa, tarla, ev gibi yerlerin tapu bilgilerine ulaşılabilir. E-Devlet T.C. ile tapu ve mal varlığı sorgulama nasıl yapılır sorularını yanıtladık.

Tapu Bilgileri Sorgulama Ekranı

Arsa ve tarla gibi mal varlığı olanlar ya da bu tarz yerleri satın almak isteyen kişiler gerekli araştırmaları artık online olarak internet üzerinden yapabilmektedirler. Eskiden bu tarz işlemler için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne gitmek gerekirken artık online sorgulama ekranları her türlü bilgiyi kolayca kişilere sunuyor. Böyle durumlarda E-Devlet üzerinden sorgulamaları T.C. kimlik numarası ile yapabilmek mümkündür.

Bu sorgulama işleminin yapılabilmesi için ilk olarak E-Devlet şifreniz olması gerekiyor. Şifreniz bulunmuyor ise ilk şifre alım işlemlerinin PTT'den yapılması gerekir. Cüzi bir miktar ödeme yapılarak PTT'den alınan şifre sisteme girişte değiştirilerek kalıcı şifre alınır. Daha sonra da istenilen alanlarda sorgulama işlemleri yapılabilir.

E Devlet T.C. ile Tapu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kişiler üzerine kayıtlı olan arsa, tarla ya da arazi tapusunun bilgilerini internet üzerinden görmek istediklerinde E-Devlet platformunu kullanabilirler. Bu işlemler için aynı zamanda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden de yararlanılabilir. E-Devlet üzerinden TAKBİS sistemine giriş yapıldığında arsa ve arazi sorgulama işlemlerinin kolaylıkla yapıldığı söylenebilir.

E-Devlet platformuna girerken T.C. kimlik numarası ve şifre kullanmalısınız. Daha sonra ise Tapu Bilgileri Sorgulama kısmına tıklamanız gerekir. Üzerinize kayıtlı olan tüm tapu bilgileri buradan karşınıza çıkmaktadır. Taşınmaz listeleri ve tüm detaylar ekranda detaylı olarak incelenebilmektedir.

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Tapu Bilgileri Sorgulama Ekranı - E-Devlet T.C. İle Tapu ve Mal Varlığı Sorgulama Nasıl Yapılır?
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