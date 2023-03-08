Tapu Müdürlüğü Çalışma Saatleri - Tapu Müdürlüğü Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

2023 Tapu Müdürlüğü çalışma saatleri, bu resmi kurumda işlem yapmak isteyenler için önemli bir konudur. Tapu Müdürlüğü kaçta açılıyor araştırması ile konu derinlemesine incelenebilir. Tapu Müdürlüğü saat kaçta kapanıyor incelemesi, işlerinizin kolay şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Ülkemizde tüm il ve ilçelerde tapu müdürlüğü vardır. Tapu müdürlükleri kaça kadar açık sorusunun cevabı yazımızın devamında.

2023 Tapu Müdürlüğü Çalışma Saatleri

Tapu müdürlükleri, iş yoğunluğunun en fazla olduğu resmi kurumlardan biridir. Adından da anlaşılacağı gibi taşınmazların alım satım işlemleri tapu dairelerinde yapılır. Günümüzün gelişen teknolojisi sayesinde tapu işlemlerinde randevu sistemine geçilmiştir. Randevu saatinde işlemlere başlanır. Sonrasında ise tapunun belirleyeceği gün ve saatte tapu işlemleri tamamlanır.

Tapu dairesindeki rutin işler ve tapu işlemleri için tapu dairesi çalışma saatleri takip edilmelidir. Tapu dairesinin çalışma saatleri diğer devlet kurumları ile aynıdır. Söz konusu devlet dairesinde 08:00'da mesaiye başlanır. Mesainin sonlanması ise 17:00'dır. Bunun yanında 12:00-13:00 arası öğle arasıdır ve bu sürede işlem yapılmaz.

Tapu Müdürlüğü Kaçta Açılıyor?

Tapu müdürlükleri de diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi sadece hafta içi günlerde hizmet verir. Bu nedenle hafta sonu gayrimenkul alım-satım işlemleri yapılamaz. Araç alım satımları için noter görevli olduğundan nöbetçi noterden istifade ile araç-alım satımlarının hafta sonları yapılması mümkündür. Tapu daireleri resmi tatil günlerinde de kapalıdır. Mesai saatleri içinde, randevu almak şartıyla tapuda gayrimenkul alım satım işlemleri yapılabilir.