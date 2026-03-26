Haberler Yaşam Haberleri Tapu soruşturmasında tutuklu sayısı 4’e yükseldi
Giriş Tarihi: 26.03.2026 21:19

Tapu soruşturmasında tutuklu sayısı 4’e yükseldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarının usulsüz şekilde sorgulanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı dörde çıktı. Soruşturma kapsamında Ayşegül Erdağ Kocadabak da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Tapu soruşturmasında tutuklu sayısı 4’e yükseldi
  • ABONE OL

Antalya'nın Kaş ilçe merkezli yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Gürlek'e ait tapu kayıtlarının izinsiz şekilde sorgulandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Ayşegül Erdağ Kocadabak'ın işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı dörde yükselmiş oldu.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Daha önce Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli tekniker Diyar Akdağ ile Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Tapu Müdürü Muharrem Demiröz ve Çorum'un Boğazkale ilçesi Tapu Müdürü Veli Sabancılar da aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tapu soruşturmasında tutuklu sayısı 4’e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz