Tapu soruşturmasında tutuklu sayısı 4’e yükseldi

Antalya'nın Kaş ilçe merkezli yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Gürlek'e ait tapu kayıtlarının izinsiz şekilde sorgulandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Ayşegül Erdağ Kocadabak'ın işlemleri tamamlandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı dörde yükselmiş oldu.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Daha önce Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görevli tekniker Diyar Akdağ ile Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Tapu Müdürü Muharrem Demiröz ve Çorum'un Boğazkale ilçesi Tapu Müdürü Veli Sabancılar da aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.