Tapu soruşturmasında yeni gelişme! Ayşegül Erdağ gözaltına alındı

Soruşturmanın merkezinde yer alan Tapu Teknikeri Diyar Akdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait kayıtları 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladı. Bu sorgulamalar, sosyal medya üzerinden tanıştığı Ayşegül Erdağ'ın yönlendirmesiyle gerçekleştirildiği değerlendiriliyor. Dosyada, Erdağ'a ait hattın 28 Şubat – 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 8 kez cevapsız çağrı bıraktığı da ortaya çıktı. Şüpheliler arasındaki iletişim ağı ve elde edilen dijital deliller mercek altına alınırken, soruşturmanın kapsamının genişlediği ve çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ hakkında başlatılan soruşturma yeni gelişmelerle derinleşti. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada, sosyal medya üzerinden kurulan iletişim ağı ve usulsüz sorgulamalar mercek altına alındı.

7 KEZ SORGULAMA YAPTI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Diyar Akdağ'ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladığı tespit edildi. Akdağ'ın, görev yetkisini aşarak gerçekleştirdiği bu sorgulamaları sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle irtibatlı şekilde yaptığı iddia edildi.

İRİBAT AĞININ MERKEZİNDE AYŞEGÜL ERDAĞ

Şüpheli Akdağ'ın, söz konusu sorgulamaları gerçekleştirmesinde "Ayşegül Erdağ" isimli kişinin etkili olduğu öne sürüldü. Hakkında daha önce "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçundan kaydı bulunduğu belirtilen bu kişiyle kurulan iletişim ağı, soruşturmanın ana eksenini oluşturdu. Akdağ'ın, bu kişiyle sosyal medya ve telefon üzerinden temas kurduğu, elde ettiği bilgileri sözlü olarak aktardığı değerlendiriliyor.

ÖZGÜR ÖZEL'E 8 KEZ ÇAĞRI

Dosyada yer alan en dikkat çekici detaylardan biri ise iletişim kayıtları oldu. Yapılan incelemelerde, Ayşegül Erdağ'a ait telefon hattından 28 Şubat ile 3 Mart 2026 tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e toplam 8 kez cevapsız çağrı bırakıldığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ayşegül Erdağ gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, iletişim kayıtları ve dijital materyalleri üzerinde inceleme yapıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında hem Diyar Akdağ'ın gerçekleştirdiği sorgulamalar hem de şüpheliler arasındaki irtibat ağı tüm yönleriyle inceleniyor.