Taraftarları taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Gürün ilçesi Güneş köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan, Malatya istikametine giden Malatya Yeşilyurtspor taraftarlarını taşıyan midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır, 25 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Kazada yaralananların Ankara'da oynanan Çorluspor 1947-Malatya Yeşilyurtspor maçından Malatya'ya dönen taraftarlar olduğu öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!