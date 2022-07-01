Tarçın Çayı Nasıl Yapılır? Toz Ve Çubuk Tarçın Çayı Nasıl Demlenir, Faydaları Nelerdir?

Tarçın çayı nasıl yapılır sorusunun yanıtlarını araştıran birçok doğal çay sever bulunuyor. Bu çayın tüketiminde faydaları ve zararları bilmek büyük bir önem taşıyor. Bu bakımdan kabuk tarçın çayı nasıl yapılır sorusunu araştırırken nasıl tüketilmesi gerektiğini de bilmek büyük bir öneme sahiptir. Toz ve çubuk tarçın çayı nasıl demlenir, faydaları nelerdir sorularını araştırdık ve tüm yanıtları ile birlikte yazımızın devamında paylaştık.

Tarçın Çayı Demleme Yöntemleri

Tarçın baharat olarak birçok farklı yemek ve tatlıda kullanılıyor. Ancak çayını tüketen birçok kişi de bulunuyor. Defnegiller familyasında yer alan bir bitki türüdür. Anavatanı ise Güneydoğu Asya olarak biliniyor. Bitki çaylarının içinde çok fazla kullanılan tarçın farklı ve leziz bir aromaya sahiptir. Toz olarak ya da çubuk şeklinde kullanılabiliyor. Tarçın çayı için gereken malzemeler ise şu şekildedir:

1 çay kaşığı toz tarçın 2 tane kabuk tarçın da olabilir.

2 su bardağı kaynar su

Bir dilim elma

Birkaç tane anason

İsteğe göre içine bal da eklenebilir.

İlk olarak demlik içerisinde suyu kaynatın ve daha sonra içerisine elma ve anasonu ekleyin. Bir fincan içine tarçını ekleyin. Kaynayan suyu yavaşça tarçın üzerine akıtın. 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra demlenen çayı tatlandırmak için bal eklemesi yapabilirsiniz.

Tarçın Çayı Ne Kadar Demlenmeli?

Tarçın çayında bekleme süresi önemli bir detaydır. Bekleme sırasında çayınızın soğumaması için fincan üzerini kapatabilirsiniz. 10 dakika beklemesi tarçının vitaminlerinin ve tadının suya karışması için yeterlidir. Günde bir fincan tüketilebilir.

Toz ve Çubuk Tarçın Çayı Nasıl Demlenir, Faydaları Nelerdir?

Tarçın çayının oldukça fazla faydasından bahsedilebilir. Bu çayı düzenli tüketmek bu faydalarından yararlanabilmenizde önemli etkilere sahiptir. En önemli faydaları arasında şunlar yer alıyor:

Kış günlerinde soğuk algınlığına karşı takviye olarak alınabilir.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasında oldukça destekçidir.

Kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur.

Mide bulantısı ve kusmayı engeller.

Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Gaz söktürücü özelliği bulunur.

Hafızanın güçlenmesine destek verir.

Diş eti hastalıklarına karşı etkilidir.

İltihapları giderici etkileri bulunur.

Bu faydaları tarçın çayının oldukça fazla tüketilmesinde etkilidir. Ancak fazla tüketildiğinde yan etkileri de olabileceği bilinmesi gerekenler arasındadır.

Tarçın Çayının Zararları

Tarçın çayı aşırıya kaçmadan kullanıldığında herhangi bir zararı bulunmaz. Ancak aşırı tüketildiğinde birtakım alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle ölçülü tüketilmesi gereken doğal çaylar arasında bulunur. Yan etkiler görüldüğünde doktora görünmek büyük bir önem taşır.