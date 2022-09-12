Tarçın’ı adeta bir insan gibi gezdiren sokak köpeği kamerada

İNSANLARIN SOKAK KÖPEKLERİNE KARŞI ÖN YARGISINI KIRABİLDİM

Çocukluğundan beri hayvanlara karşı büyük bir sevgisinin olduğunu belirten Karagül, "hayvanlar hakkında bilgi ve tecrübe edinmeyi çok seviyorum. Daha öncesinde köpek baktım ama evde 2 yıldır baktığım büyüttüğüm ve yanımda hiç ayırmadığım Tarçın'ı ömrümüz yettikçe bakacağım. Ayrıca barınakta yaşayan köpekleri de arada bir besliyorum. 2 yıl önce bebekken aldığım ve 2 yaşına giren Tarçın, hayatıma girdiğinden beri insanların hayvanlara olan bakış açıları onlara olan davranışları ve tepkileri çok dikkatimi çekti. Tarçın sahipli olduğu için yaklaşımları kimi zaman çok sempatikken kimi zaman çok gereksiz olabiliyor. Ama bir sokak köpeği görenler o hayvanların saldırgan olduğunu insanları parçaladıklarını söylüyorlar. Oysaki bunu çok yanlış bir düşünce. Hiçbir hayvanın durup dururken başka bir canlıya zarar vermesi muhtemel bile değil. O günde Tarçın'ı akşam yürüyüşüne çıkardığında bir sokak köpeğinin bize olan o davranışı çok ilgimi çekti ve insanların bunu görmesini istedim ve videoya aldım. Yanımızdan geçen insanların tebessümleri de beni çok mutlu etti. Az da olsa insanların ön yargısını kırabildiğimi hissettim" diye konuştu.