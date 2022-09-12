Tarçın’ı adeta bir insan gibi gezdiren sokak köpeği kamerada

Gümüşhane'nin Merkez Karaer mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki Reyyan Sedef Karagül,2 yıl önce bebekken aldığı ve 'Tarçın' ismini verdiği "İngiliz Cocker Spaniel "cinsi köpeğini her gün yaptığı gibi sokakta gezintiye çıkardı.
Kent merkezinde Tarçın'ı gezdirirken bir sokak köpeğiyle karşılaşan Karagül, köpeklerin oynaması için kendi köpeği "Tarçın'ın" tasmasının ipini çözdü. Köpekler bir süre birlikte oynadıktan sonra Karagül, tekrar köpeğinin tasmasını bağladı ve ipini eline aldı. O sırada sokak köpeği Karagül'ün beklemediği bir hareket ile elin den Tarçın'ın ipini ağzıyla tutarak onu kent merkezinde bir süre gezdirdi. Bu duruma şahit olanlar şaşkınlıklarını gizleyemediler.
KÖPEĞİMİN İPİNİ AĞZIYLA TUTARAK BİRLİKTE GEZDİLER
Reyyan Sedef Karagül(20), ilginç duruma çok şaşırdığını ifade ederek " köpeğim Tarçın ile sokakta yürüyüş yaptığımız sırada bir sokak köpeğiyle karşılaştık. Tarçın ile sokak köpeğinin birlikte oynaması için köpeğimin tasmasını çözdüm. Biraz oynadılar sonra tasmayı taktıktan sonra, sokak köpeği tasmayı tuttuğum ipi beklemediğim bir hareket ile bir anda ağzını aldı. Ben de tasmayı bıraktım. Sokak köpeği ağzında tasmanın ipiyle birlikte Tarçın'ı gezdirmeye başladı. Bayağı bir yol boyu gittiler. Bende hemen cep telefonumla o anları kayda aldım. Çevremizdeki insanlar da bu durumu görünce gülmeye başladılar " dedi.
İNSANLARIN SOKAK KÖPEKLERİNE KARŞI ÖN YARGISINI KIRABİLDİM
Çocukluğundan beri hayvanlara karşı büyük bir sevgisinin olduğunu belirten Karagül, "hayvanlar hakkında bilgi ve tecrübe edinmeyi çok seviyorum. Daha öncesinde köpek baktım ama evde 2 yıldır baktığım büyüttüğüm ve yanımda hiç ayırmadığım Tarçın'ı ömrümüz yettikçe bakacağım. Ayrıca barınakta yaşayan köpekleri de arada bir besliyorum. 2 yıl önce bebekken aldığım ve 2 yaşına giren Tarçın, hayatıma girdiğinden beri insanların hayvanlara olan bakış açıları onlara olan davranışları ve tepkileri çok dikkatimi çekti. Tarçın sahipli olduğu için yaklaşımları kimi zaman çok sempatikken kimi zaman çok gereksiz olabiliyor. Ama bir sokak köpeği görenler o hayvanların saldırgan olduğunu insanları parçaladıklarını söylüyorlar. Oysaki bunu çok yanlış bir düşünce. Hiçbir hayvanın durup dururken başka bir canlıya zarar vermesi muhtemel bile değil. O günde Tarçın'ı akşam yürüyüşüne çıkardığında bir sokak köpeğinin bize olan o davranışı çok ilgimi çekti ve insanların bunu görmesini istedim ve videoya aldım. Yanımızdan geçen insanların tebessümleri de beni çok mutlu etti. Az da olsa insanların ön yargısını kırabildiğimi hissettim" diye konuştu.