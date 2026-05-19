Tarifsiz bir duygu

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Müslümanlar, Arafat'a çıkmak için gün sayıyorlar. Türk hacı adayları yaşadıkları heyecanı SABAH'a anlattı. Onlardan biri de Karslı Mustafa - Ayten Doğan çifti. Hac yolculuğu öncesi dizlerindeki bağları kopan Ayten Doğan, ameliyatı erteleyip tekerlekli sandalye ile hacca geldiğini söyledi. Ayten teyze, "Yavrum, Rabbim kısmet etmiş, gelinmez mi? Ama tekerlekli sandalyemle geldim. Benim gibi tekerlekli sandalyedekiler Kâbe'nin üst tarafındaki katlarda tavaf yapabiliyor. Kâbe'ye hasrettim. Yine hasretim, yanına yaklaşamadım. Ama olsun, aynı havayı soluyorum ya o bana yeter. Arafat'a da tekerlekli sandalyemle çıkacağım" dedi. Eşi Mustafa amca ise "Çok mutluyum, hac ibadetimi yapacağım. Eşim rahatsız ona üzülüyorum. Yine de geldik, kaçırılır mı hiç. Rabbim çağırmış, gelinmez mi?" diyerek duygularını anlattı.

'RABBİM BENİ BURADA BIRAKSIN'

Ömer Özer ise Tekirdağ'dan gelmiş. 13 yıl sonra hac çıkmış ona. Ömer amca duygularını şöyle anlattı: "Kâbe'yi gördüğümde çok duygulanıyorum. 5 çocuğum var. Her gece tavafa gidiyorum. Ağlıyorum. Sabah namazına kadar orada Kâbe'nin karşısında oturup dua ediyorum. Burada ölmek istiyorum. Rabbim beni burada bıraksın diye dua ediyorum."

'HZ. MUHAMMED'İN İZLERİ VAR'

Tayfun Batmaz ise 15 yıl heyecanla beklemiş hac kurasından isminin çıkmasını. Aydın'dan İzmir 11'inci kafileyle gelmiş. Önce Medine, ardından Mekke'ye gelmişler. Medine'de Hz. Muhammed'in kabrine gittiğinde çok duygulandığını söyledi. Batmaz, "Kâbe'ye geldiğimde enerji çok yüksekti burada. Çok duygulandım. Düşünsenize, Hz. Muhammed yürüdü buralarda, sahabe yürüdü. Ben benim ayağım onların ayağının değdiği yerlere değdi mi diye tavafta yürürken sürekli düşünüyorum. İnanılmaz, tarif edilmez duygulardayım" dedi.



HACI ADAYLARI 26 MAYIS'TA ARAFAT'A ÇIKACAK

ZİLHİCCE hilali göründü ve Suudi Arabistan Kurban Bayramı tarihini resmen açıkladı. Hacı adaylarının Arafat'a çıkacağı arife günü 26 Mayıs Salı, Kurban Bayramı'nın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba olarak belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın, "70 bölgede ve ülkemizde 41 şehirde yapmış olduğumuz gözlemler sonucunda hilal görünmüştür. 18 Mayıs Zilhicce'nin 1'i olarak kabul edilmiştir. 27 Mayıs'ta İslam âleminde Kurban Bayramı kutlanacak" dedi