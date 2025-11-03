TARİH BELLİ OLDU: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Yeni yönetmelik kapsamında, şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Buna göre; kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tahrikli dingilleri üzerindeki lastiklerin ile kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor.

Seyir sırasında değiştirilen lastiklerin de kış lastiğiyle yenilenmesi zorunlu olacak. Bununla birlikte, yalnızca buzlu yollarda kullanılabilen çivili lastikler de yasal olarak kış lastiği yerine kabul edilebilecek.