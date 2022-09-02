Tarih yaklaştı! iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler?

"iPhone 14 ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar başladı. Apple grubunun son çıkan modeli olacak olan iPhone 14 tanıtım lansmanı Eylül ayında yapılacak ve konferans aynı zamanda online olarak da takip edilecek. Kullanıcılar özelliklerini ve fiyatını merak ederken konu ile ilgili araştırma yapıyorlar. Peki; iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler?
İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple tarafından yayımlanan takvime göre İPhone 14 lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek. Lansmanda İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max modelleri tanıtımda yer alacak.
Tanıtımda Apple Watch Series 8'in de olabileceği, öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.
UYDU BAĞLANTISI BEKLENTİSİ
Apple'ın, iPhone 14 ile beraber uydu bağlantı özelliğini devreye alması bekleniyor. Eğer söz konusu uydu bağlantı özelliği gelirse acil durumlarda kullanılacak bir iletişim ağı oluşturulmuş olacak.
48 MP KAMERA
iPhone serisinde her zaman açık ekran, A16 bionic işlemci, yeni bir çentik tasarımı ve elbette kamera tarafında da 48 Megapiksellik bir eklemenin gelmesi bekleniyor.
IPHONE 14 YENİ RENKLERLE GELİYOR
Sızdırılan iPhone 14 Pro görüntüleri, daha önce Pro modelleri için söylentisi ortaya çıkan beş rengin tamamını içermekte. Daha önce gümüş, grafit ve altın seçenekleri vardı lakin ilk defa mor ve mavi renkli Iphone çıkış yapacak.
IPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ VE SÖYLENTİLER
Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.
Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.
Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.
Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.
iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak.