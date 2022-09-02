Tarih yaklaştı! iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler?

48 MP KAMERA

iPhone serisinde her zaman açık ekran, A16 bionic işlemci, yeni bir çentik tasarımı ve elbette kamera tarafında da 48 Megapiksellik bir eklemenin gelmesi bekleniyor.

IPHONE 14 YENİ RENKLERLE GELİYOR

Sızdırılan iPhone 14 Pro görüntüleri, daha önce Pro modelleri için söylentisi ortaya çıkan beş rengin tamamını içermekte. Daha önce gümüş, grafit ve altın seçenekleri vardı lakin ilk defa mor ve mavi renkli Iphone çıkış yapacak.