Tarihi aksta ilk adım atıldı! Setbaşı’na sanat merkezi

Yıldırım Belediyesi, Kurtoğlu Mahallesi'nde yer alan tescilli kilise yapısını restore ederek başta Yıldırım olmak üzere tüm Bursa'ya hizmet verecek Setbaşı Sanat Merkezi'ne dönüştürüyor. Tarihi projenin raspa töreni Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra; AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Erdal Çetindağ, gazeteciler ve vatandaşların geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyet öncesinde ibadethane olarak kullanılan, daha sonra ise tütün deposu ve dokuma atölyesi olarak hizmet veren tarihi kilise yapısı Yıldırım Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırılıyor. Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, yapı iki katlı bir kültür merkezi olarak yeniden işlevlendirilecek. Zemin katta sergi, sunum ve seminer alanı olarak kullanılabilecek çok amaçlı bir salon ve 2 adet çok amaçlı oda yer alacak. Asma katta ise okuma ve dinlenme alanları olacak. Proje tamamlandığında hem mahalle sakinleri hem de ilçe halkı erişilebilir bir kültür ve sanat merkezi kazanmış olacak.

'GEÇMİŞLE GELECEK BULUŞACAK'

Raspa töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, projenin yalnızca fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda kültürel bir yeniden canlanma olduğunu belirterek, "Bursa, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bir medeniyet şehridir. Yıldırım ise bu büyük şehrin kalbi, kültürün ve kardeşliğin harmanlandığı yerdir. Bugün burada, geçmişle geleceğin buluştuğu, hafızamızla vizyonumuzu bir araya getirdiğimiz çok kıymetli bir adım atıyoruz. Burası yalnızca tarihi bir yapı değil, aynı zamanda Bursa'nın kültürel belleğinin ve mirasının temsilcisidir" ifadelerini kullandı.

'CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞECEK'

Yıldırım'ın tarihi ve kültürel zenginliğine vurgu yapan Başkan Oktay Yılmaz, "Kurtoğlu Mahallesi ve çevresi, Bursa'nın çok kültürlü yapısının en canlı örneklerinden biridir. Bu bölge yalnızca dini ve ticari hayatın değil, kültür ve sanatın da merkezi olmuştur. Daha önce Akdemir Sokak'ta gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmalarıyla bölgenin çehresini değiştirmiştik. Gelen talepler üzerine şimdi de bu sokakta bulunan kiliseyi restore ediyoruz. Ayrıca bölgeyi bir cazibe merkezine dönüştürmek adına, kilisenin etrafında ada bazlı kamulaştırma kararı aldık" dedi.

TARİHİ AKSIN PARÇASI

Tarihi yapının restorasyonun ardından Setbaşı Sanat Merkezi olarak hizmet vereceğini belirten Başkan Oktay Yılmaz,"Setbaşı Sanat Merkezi ile gençlerimiz burada sanat üretecek, sergiler ve atölyeler düzenleyecek, mahalle sakinleri ve misafirler için yaşayan bir kültür vadisi oluşacaktır. Aynı zamanda bu proje; Setbaşı–Yeşil–Emirsultan Tarihi Yaya Aksı Canlandırma Projemizin bir parçası ve çok daha büyük bir vizyonun ilk adımıdır. Bugün attığımız bu adım sadece bir restorasyon değil; Bursa'nın ruhunu, hafızasını ve geleceğini temsil eden bir semboldür. Setbaşı Sanat Merkezi şimdiden Bursa'mız için hayırlı olsun" diye konuştu. Bursa'nın tarih kokan, kültür kokan ruhaniyetli bir şehir olduğunu vurgulayan AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Yıldırım'da işte bu kadim şehrin ruhuna dokunan, değerine değer katan bir belediye başkanımız var. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ın vizyonu ve gayrertiyle Yıldırım; kültürle, sanatla, sportif başarılarıyla anılan bir şehir oldu" dedi. Konuşmaların ardından restorasyon projesine ilk çekiç, Yıldırım Belediye Başkanı ve davetliler tarafından vuruldu.