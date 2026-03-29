Tarihi binaya yapılan çirkin saldırıya belediye başkanından sert tepki

Ardanuç ilçesinde restore edilerek yeniden hizmete kazandırılması düşünülen Tarihi yapının duvarlarına yazılan yazıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yılmaz, yaşananların kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti. Başarılı çalışmaları ve hizmetleri ile takdir toplamaya başlayan Artvin Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, duvarlara yazılan yazıları sert bir dille eleştirerek, "Bu yapılanı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bunu yapan kişiye insan demiyorum. Hayvan da demiyorum. Çünkü bir hayvan bile böyle bir zarar vermez. Bu, bilinçsizliğin ve saygısızlığın en açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Tarihi yapının korunması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Buradaki taşları tek tek eski haline getireceğiz. İç temizliğini yapacağız ve bu yapıyı yeniden eski ihtişamına kavuşturup halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, kentin ortak değerlerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi. "Bu değerler hepimizin. Geçmişimize, kültürümüze ve geleceğimize birlikte sahip çıkmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı