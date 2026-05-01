Tarihi cami kara gömüldü

Antalya
ve çevresinde bu yıl son 80 yılın en yoğun yağışları yaşanırken Toroslar, karla kaplanarak beyaza büründü. Mayıs ayına girilmesine rağmen bazı yaylalarda kar kalınlığı 3 metreyi aştı, tarihi yapılar adeta kışa teslim oldu. Mersin'in Anamur, Antalya'nın Gazipaşa ve Karaman'ın Ermenek ilçelerinin kesişim noktasında yer alan, denizden 2 bin 200 metre yükseklikteki Kaşpazarı Yaylası'nda bulunan 741 yıllık cami tamamen kara gömüldü. Yoğun kar yağışı nedeniyle caminin büyük bölümü görünmez hâle gelirken sadece minarenin üst kısmı kar örtüsünün üzerinden seçilebilir duruma geldi. Yazın tüm ihtişamıyla dikkat çeken cami, bu yıl kışın etkisiyle neredeyse tamamen kayboldu. Bölgede yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Gün, ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştıklarını ifade etti.