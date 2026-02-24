Haberler Yaşam Haberleri Tarihi camide ‘Medine usulü’ iftar yapıyorlar
Giriş Tarihi: 24.02.2026

Tarihi camide ‘Medine usulü’ iftar yapıyorlar

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Tarihi camide ‘Medine usulü’ iftar yapıyorlar
  • ABONE OL
Konya'nın en eski camilerinden biri olan tarihi Kapu Camii'nde 'Medine usulü' iftar geleneğiyle ramazan ayının manevi iklimi en derinden yaşatılıyor. Tarihi Bedesten Çarşısı içerisinde bulunan cami her akşam yüzlerce kişiyi aynı sofrada buluşturuyor. Medine'deki Mescid-i Nebevi iftarlarından esinlenilerek 13 yıldır devam eden bu gelenek, lüksten ve şatafattan uzak, tamamen samimiyete dayalı yapısıyla dikkat çekiyor. Organizasyona öncülük eden gönüllüler, bu özel sofrayı 'Karın doyurmak için değil, ruhu doyurmak için' kurduklarını ifade ediyor. Kurulan gönül sofrasında ezan sesiyle birlikte telaşın yerini dualar ve huzurlu bir iftar alıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi camide ‘Medine usulü’ iftar yapıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz