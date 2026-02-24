Tarihi camide ‘Medine usulü’ iftar yapıyorlar

Konya
'nın en eski camilerinden biri olan tarihi Kapu Camii'nde 'Medine
usulü' iftar geleneğiyle ramazan ayının manevi iklimi en derinden yaşatılıyor. Tarihi Bedesten Çarşısı içerisinde bulunan cami her akşam yüzlerce kişiyi aynı sofrada buluşturuyor. Medine'deki Mescid-i Nebevi iftarlarından esinlenilerek 13 yıldır devam eden bu gelenek, lüksten ve şatafattan uzak, tamamen samimiyete dayalı yapısıyla dikkat çekiyor. Organizasyona öncülük eden gönüllüler, bu özel sofrayı 'Karın doyurmak için değil, ruhu doyurmak için' kurduklarını ifade ediyor. Kurulan gönül sofrasında ezan sesiyle birlikte telaşın yerini dualar ve huzurlu bir iftar alıyor.