Son dakika! Konya’da tarihi camideki uygunsuz davranışlara soruşturma! Büyük tepki çekmişti...

Son dakika haberi! Tarihi Aziziye Camii'nde çekilen ve paylaşılan görüntülerde, bir genç kızın ibadethane içerisinde manevi atmosfere uygun olmayan davranışlar sergilediği ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüldü.
Bu anlarıda 'Manitayı camide bile darlama işi' olarak paylaştı. Cami içinde çekilen videoda yer alan hareketler ve kullanılan ifadeler, izleyenlerin tepkisini çekti.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Söz konusu görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma sert tepki gösterdi.
Başlatılan soruşturma kapsamında videoyu çeken iki gencin motosikletli gezgin olduğu, Antalya'dan Konya'ya geldikleri ve söz konusu görüntüleri kaydettikleri öğrenildi.
Tespit edilen 2 genç hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.