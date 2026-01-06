Haberler Yaşam Haberleri Son dakika! Konya'da tarihi camideki uygunsuz davranışlara soruşturma! Büyük tepki çekmişti...
Son dakika! Konya'da tarihi camideki uygunsuz davranışlara soruşturma! Büyük tepki çekmişti...

Son dakika haberi... Konya’da bulunan tarihi Aziziye Camii’nde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı. ‘Manitayı camide bile darlama işi’ diyerek paylaşılan görüntüler üzerine 2 genç hakkında soruşturma başlatıldı. Antalya’da yakalanan gençler hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi! Tarihi Aziziye Camii'nde çekilen ve paylaşılan görüntülerde, bir genç kızın ibadethane içerisinde manevi atmosfere uygun olmayan davranışlar sergilediği ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüldü.

Bu anlarıda 'Manitayı camide bile darlama işi' olarak paylaştı. Cami içinde çekilen videoda yer alan hareketler ve kullanılan ifadeler, izleyenlerin tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma sert tepki gösterdi.

Başlatılan soruşturma kapsamında videoyu çeken iki gencin motosikletli gezgin olduğu, Antalya'dan Konya'ya geldikleri ve söz konusu görüntüleri kaydettikleri öğrenildi.

Tespit edilen 2 genç hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

