Tarihi camilere koruma seferberliği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahmet Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, Sultanahmet Camii'nde ana etapların tamamlandığını, Ayasofya'da ise sürecin titizlikle sürdüğünü açıkladı. Eserlerin, özgün formuyla yeniden ayağa kaldırıldığının altını çizen Bakan Ersoy, "Yaklaşık 2 bin 800 metrekare alanda titiz bir süreçle bu sıvaları, biyolojik oluşumları temizledik. Erken Bizans, Geç- Orta Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait bulgular tespit ettik. Kullanılabilir durumdaki taşların özgün yöntemlerle onarılarak yerlerine yeniden yerleştirdik" dedi.

Minarenin gövde, mukarnas, petek ve basamak bölümlerindeki yeniden örüm işlemlerinin tamamlandığını bildiren Bakan Ersoy, şerefe döşemeleri, korkuluklar ve püskül imalatlarının yapıldığını; bakır alem onarımı ile altın varak kaplama çalışmalarının da sonuçlandırıldığını kaydetti. Külah kaplama ve kurşun işlerinin ise devam ettiğini dile getirdi. Ayasofya-i Kebir Camii'nin kubbesinin, tarihin en muazzam mimari ve mühendislik örneklerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Ersoy "İç mekânda çelik platform kurulumunu tamamladık. 43.5 metre yüksekliğindeki bu sistemin zemin testleri, yükleme analizleri, georadar taramaları ve titreşim testleri gerçekleştirdik" dedi.

KAPSAMLI RESTORASYON

Ersoy, Ayasofya Camii'nin yeraltı tünelleri ve yeraltı mezar yapısına ilişkin yürütülen etüt ve temizlik çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Bakan Ersoy, Sultanahmet Camii'nde altı minarenin yapısal onarımlarının tamamlandığını bildirdi. Altın tombak işçiliğine sahip kapıda konservasyon çalışmalarının sürdüğünü, Atmeydanı cephesi kapıları, Hünkâr Kasrı restorasyonu ve peyzaj düzenlemesine yönelik uygulamaların devam ettiğini sözlerine ekledi.