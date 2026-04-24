İstanbul Emniyeti seri operasyonlarla paha biçilemez tarihi eserleri ele geçirdi

Seri "Tarihi Eser" operasyonlarını İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Maltepe ve Beykoz İlçeleri'nde iki adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere Anadolu'nun farklı medeniyetlerine ve tarihsel dönemlerine ait arkeolojik, etnografik ve askeri nitelik taşıyan çok sayıda kültür varlığı ele geçirildi.

Uzun yıllar içerisinde tarihi cami ve çeşmelerden çalınmış ve operasyonda gözaltına alınan iki kişi tarafından zaman içerisinde koleksiyon haline dönüştürülmüş tek örnek ve bazıları ejder başlı musluklar ele geçirildi. Operasyonda; 2006 yılında Topkapı Sarayı'ndan çalınan tarihi musluk da bulundu. Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri'ne ait 41 musluk grubuna operasyon kapsamında el konuldu.

ASKERİ ESERLER DE BULUNDU

İşte toplamda 374 adet esere el konulan operasyonda ele geçirilen diğer tarih eserler: Antik Yunan, Roma ve Bizans Dönemleri'ne ait olduğu değerlendirilen 17 adet sikke grubu, Osmanlı Dönemi'ne ait atama, nişan ve imtiyaz belgesi niteliği taşıyan 15 adet Padişah Beratı, 13 adet Tophane işi fincan ve fincan altlıkları, dokuz adet Türk seramik sanatının ve geleneksel formlarını barındıran sürahi grubu ve mangal, sekiz adet Geç Bizans dönemi karakteristiği taşıyan dini ve sanatsal değerleri yüksek ikona, sekiz adet tarihi ibrik, altı adet farklı çerçeve içerisinde el yazması belge, Antik Dönemde aydınlatma aracı olarak kullanılan beş pişmiş toprak kandil, 19. Yüzyıla ait ünlü Fransız ressamlarından Claude Guilleminets'de yer aldığı Fransız Flaman ve Avrupa Oryantalizm geleneğinden izler taşıyan yağlı boya tabloları, Geleneksel Türk Kültürü'nü yansıtan el dokuması Uşak Halısı, Osmanlı Yeniçerileri ve Leventlerin kullandığı sap kısmı Mors dişinden imal edilmiş kını ile birlikte bir yatağan, askeri hatıra niteliği taşıyan iki kama, bir pişmiş toprak amfora, iki hat levha ve lüle taşı.

ESERLERİ TEK TEK İNCELEDİ

Operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye katılan ve ele geçirilen tarihi eserleri tek tek inceleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kürşad Çevik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. Ele geçirilen tarihi eserlerin İstanbul Türk İslam Eserleri Müze Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Ayasofya Müzesi'ne teslim edileceği ifade edildi.