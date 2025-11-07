Haberler Yaşam Haberleri Tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Giriş Tarihi: 7.11.2025

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 'Anadolu Mirası' adlı operasyonda, E.O. (48), A.E. (50), İ.B. (51), Y.Y. (26) ve S.Ç. (34) isimli 5 şüphelinin araçlarında yapılan aramalarda; 388 obje, 82 sikke, 19 taş obje ve 100 yüzük olmak üzere toplam 589 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserlerin, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirildi. Tarihi eserlere el konulurken, şüpheliler hakkında 'Kaçakçılık ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz