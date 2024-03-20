Tarihi Geçmiş Çikolata Yenir Mi? Tarihi Geçmiş Çikolata Yenirse Ne Olur?

Son kullanma tarihi geçse de tüketilebilecek birçok gıda türü bulunur. Ancak her gıda tarihi geçtikten sonra tüketilemez. Böyle durumlarda mutlaka hangi besinlerin tarihi geçmesine rağmen tüketilebileceğini bilmek gerekir. Tarihi geçebilen ve dolaplarda uzun süre bekleyebilen gıdaların başında da çikolatalar gelir. Bundan dolayı tarihi geçmiş çikolata yenir mi, yenirse ne olur sorusu kişilerin aklındaki sorulardandır.

Tarihi Geçmiş Çikolata Yenir mi?

Çikolata gerek kahve yanında gerekse sade olarak çok sık tüketilen tatlılar arasında yer alır. Paketli olarak satılan çikolatalar dolaplarda saklanır ve serin yerde formunun bozulması engellenir. Bununla birlikte bazı gıdaların tüketilmesinde belli noktalar öne çıkar. Son kullanma tarihi de bunlardan biridir. Tarihi geçen çikolatalar birçok kişi tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Çok zaman sağlığı tehdit eden bir durum olmaz.

Çikolatalar son derece dayanıklı gıdalardır. Tadında uzun süre beklemesine rağmen bir bozulma meydana gelmez. Eğer bozulma yok ise bu gıdayı tüketmekte de herhangi bir zarar ortaya çıkmaz. Ancak bekleyen çikolataların üzerinde beyaz tabakalar oluşabilir. Bu tabaka küf gibi düşünülse de aslında küf de değildir. Yalnızca çikolatanın yüzeyine çıkan yağ tabakasıdır.

Tarihi Geçen Çikolata Yenirse Ne Olur?

Çikolatalar tarihi geçmesine rağmen tüketilebilen gıdalardır. Ancak bu gıdaların tüketilmeden önce bir miktar tadına bakmak gerekir. Eğer tadında bozulma var ise tüketmek sakıncalı olabilir. Tarihi geçen çikolatalar uzun süre daha kendini korur.

Paketi açık olan ve nemli ortamda bırakılan çikolataların tüketilmemesi gerekir. Bunlar bozularak bakteri toplamaya başlar. Bozulmuş ise çikolata kişilerde gıda zehirlenmesine neden olur. Aynı zamanda kusma ve ishal gibi durumlar ortaya çıkarabilir. Ancak ambalajı bozulmamış, neme ve güneşe maruz kalmamış buna karşın son kullanma tarihi geçmiş çikolatalar tadı değişmemiş ise tüketilmesinde sakınca bulunmaz.