Tarihi Geçmiş Deterjan Kullanılır Mı? Son Kullanma Tarihi Geçmiş Deterjan Kullanılırsa Ne Olur?

Son kullanma tarihine dikkat etmek her ürün için önem taşır. Deterjanların da son kullanma tarihi vardır. Uzun bir süre kullanılmadığında birçok kişinin aklında çeşitli soru işaretleri oluşabilmektedir. Böyle durumlarda son kullanma tarihi geçen bir ürünü kullanmanın sonuçlarını da bilmek gerekir. İşte, tarihi geçmiş deterjan kullanılır mı, kullanılırsa ne olur sorularının yanıtları...

Tarihi Geçmiş Deterjan Kullanılır mı?

Deterjanlar temizlik sürecinin en önemli elemanları arasında yer alır. Ürün çeşitleri arasında da son kullanım tarihi önemli bilgiler arasında yer alır. Çok kullanılan temizlik ürünleri içerisinde ilk sırada gelenler genelde bulaşık ve çamaşır deterjanları gelir.

Çamaşır deterjanları kimyasal içerikli olduğundan genelde son kullanma tarihi geçse de kullanılabileceği düşünülür. Ancak çamaşır deterjanlarında jel ürünlerin ömrü 12 aydır toz olanların ise 6 aylık kullanım ömrü vardır. Kullanım ömrü dolmuş ise deterjanları kullanımdan kaldırmak gerekir.

Çamaşır suları kapakları açıldıktan sonra 6 ay içerisinde bitirilmesi gereken ürünlerdir. Son kullanma tarihi geçse de kullanımına devam edilebilir. Ancak etkisi azaldığı için yeteri kadar temizlik hissi sunmayabilir. Çamaşır yumuşatıcıları ise güzel kokusu için kullanılmaktadır. Bu çamaşır yumuşatıcıları da 6 ay içerisinde bozulma belirtileri gösterebilir.

Son Kullanma Tarihi Geçen Deterjan Kullanılırsa Ne Olur?

Son kullanma tarihleri üzerinden uzun bir süre geçmiş ise bu ürünleri kullanmamak gerekir. Zamanla deterjan içerisinde bulunan bileşenlerde ayrışmalar meydana gelir. Tuz gibi tanecikli içerikleri olan deterjanlarda bu ayrışmalar kullanıldıkları yüzeylere zarar vererek zeminde çizilmeler meydana getirebilirler. Ürünün içerisinde maddeler birbiri ile etkileşime girerek solunması da insan sağlığına zarar verebilmektedir. Son kullanma tarihi uzun süre geçmiş ise bu ürünlerin atılması ve kullanılmaması gerekir.