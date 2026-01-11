Tarihi kalede görkemli müze

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beçin Kalesi, ilçenin tarihi mirasını günümüze taşıyan önemli yapılardan biri olan Ahmed Gazi Medresesi ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Menteşeoğulları Beyliği'nin başkenti Beçin'in en önemli yapıları arasında yer alan medrese, restorasyon çalışmalarının ardından Taş Eserler Müzesi olarak hizmet vermeye başladı.1375'te "Sahillerin Sultanı" olarak anılan Menteşe Beyi Ahmed Gazi tarafından yaptırılan tarihi yapı, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait izleri bir arada taşıyor. Müzede, 35 taş eser ile 25 etnografik nitelikte eser sergileniyor. Ziyaretçilere sadece eserleri değil, dönemin eğitim ve kültür anlayışını da tanıma imkânı sunuluyor.