Tarihi Kentler Birliği seçiminde siyaset üstü uzlaşı! Başkan Büyükkılıç’tan hizmet vurgusu

Tarihi Kentler Birliği (TKB) seçimleri öncesinde, Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren örnek bir uzlaşı hamlesi geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti'nin adayı olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile mutabakata varıldığını ve TKB seçimlerine tek bir adayla gidileceğini duyurdu.

Başkan Büyükkılıç'tan Birlik ve Beraberlik Mesajı: "Siyaset Değil, Hizmet Üreteceğiz"

Kararın ardından önemli açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği'nin ideolojik tartışmaların ötesinde, bu toprağın ortak mirasına sahip çıkan mesleki bir kuruluş olduğunu vurguladı. Mansur Yavaş'ın gösterdiği nezakete teşekkür eden

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bir uzlaşma kültürü anlayışı içerisinde çalışma yapılacağını ifade etti. Tarihi Kentler Birliği'nin bir misyonu var; siyasi bir anlamı da yok, yüklemek de bence yanlış. Seçilirken bir siyasi partiden aday oluruz ama sonrasında bize oy veren vermeyen ayrımı yapmadan, o şehrin insanlarına hizmet etmeyi görev biliriz. Bunda hemfikiriz. Öyleyse ayrılık gayrılık bize yakışmaz."

"Uzlaşma kültürü içerisinde, hep beraber birbirimizden istifade edeceğiz, istişare edeceğiz, yol alacağız, tecrübemizi paylaşacağız. Zaten büyükşehirlerin paraları sizin için. Elbette ki büyükşehirler zaten ilçelerden oluşuyor. İlçelerimize hizmetler giderse ilçelerimize yatırımlar yapılırsa dolayısıyla da büyük şehirlere de yapılmış olur. Onu da böyle değerlendiriyorum. Yarın inşallah hem birikimimizi hem deneyimimizi paylaşırız hem genel kurulumuzu huzur içinde yaparız. Sonrasında bizleri bekleyen hemşehrilerimizle bir araya gelip, onlara hizmet etmek için koşarız."

