Tarihi Kral Yolu Diyarbakır’da hayat buluyor

Antik çağda Doğu ile Batı arasında ticaret, iletişim ve askeri geçişler için stratejik öneme sahip olan Tarihi Kral Yolu, Diyarbakır'da yeniden canlandırılıyor. Projeyle birlikte Kral Yolu'nun Diyarbakır'dan geçen Çınar, Çermik, Eğil, Ergani, Çüngüş, Dicle ve merkez ilçeleri kapsayan rotası belirlenirken; doğa yürüyüşü, bisiklet sürüşü, kamp alanları ve karavan park yerleri gibi alternatif turizm noktaları da tanımlanıyor. Projenin ilk saha etkinliği ise Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu öncülüğünde gerçekleşti. Zorluoğlu, projenin ilk etabı olan Eğil Yatır Kanyonu'nda düzenlenen yürüyüşe katılarak, Kral Yolu'nun tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti.