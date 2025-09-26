Tarihi Likya yolunda mahsur kalan ikisi Alman 3 kişi kurtarıldı

Almanya uyruklu F.H (33), yine Almanya uyruklu S.M.T.( 31) isimli kadın ile Türk vatandaşı Evren Ö.(41)Seydikemer ilçesindeki Bel Mahallesi Yediburun mevkiindeki tarihi Likya yolunda yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında Türk vatandaşı Evren Ö. dengesini kaybederek düştü.
Evren Ö.nun ayağının sakatlanıp yürüyemez hale gelmesi üzerine 112 acil çağrı merkezine ihbar yapıldı. İhbarın ardından olay yerine JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler mahsur kalan ikisi Alman ve Türk vatandaşına ulaşıp Evren Ö.ye ilk müdahaleyi yaparak sedyeye aldı.