Tarihi Likya yolunda mahsur kalan ikisi Alman 3 kişi kurtarıldı

Giriş Tarihi: 26.9.2025 01:25

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarihi Likya yolunda mahsur kalan biri Türk ,ikisi Alman 3 kişi Jandarma arama kurtarma (JAK) ve UMKE ekiplerinin 2 saatlik operasyonu sonucu kurtarıldı.

Erdoğan CANKUŞ
Almanya uyruklu F.H (33), yine Almanya uyruklu S.M.T.( 31) isimli kadın ile Türk vatandaşı Evren Ö.(41)Seydikemer ilçesindeki Bel Mahallesi Yediburun mevkiindeki tarihi Likya yolunda yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında Türk vatandaşı Evren Ö. dengesini kaybederek düştü.

Evren Ö.nun ayağının sakatlanıp yürüyemez hale gelmesi üzerine 112 acil çağrı merkezine ihbar yapıldı. İhbarın ardından olay yerine JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler mahsur kalan ikisi Alman ve Türk vatandaşına ulaşıp Evren Ö.ye ilk müdahaleyi yaparak sedyeye aldı.

JAK ve UMKE ekipleri yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucunda tarihi Likya yolunda mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Ayağından yaralanan Evren Ö. ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

