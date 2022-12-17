Tarihi manastır kaderine terk edildi

Mısır'daki Azize Katerina Manastırı'nın İstanbul temsilciliği olarak bilinen, 14. yüzyılda inşa edilen Tur-i Sina Manastırının Kilisesinin duvarlarında çatlaklar olduğu, içinin de kullanılamayacak durumda olduğu gözlendi. Tarihçiler manastırın İstanbul'daki en etkileyici Osmanlı yapılarından biri olduğunu belirterek, Tur-i Sina Manastırı Ortodoks dünyasında çok önemli bir manastırı olduğunu papaz evi ile birlikte kilisenin çok iyi durumda olmadığını kaydettiler.