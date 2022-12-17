Tarihi manastır kaderine terk edildi

Mısır'daki Azize Katerina Manastırı'nın İstanbul temsilciliği olarak bilinen, 14. yüzyılda inşa edilen Tur-i Sina Manastırının Kilisesinin duvarlarında çatlaklar olduğu, içinin de kullanılamayacak durumda olduğu gözlendi. Tarihçiler manastırın İstanbul'daki en etkileyici Osmanlı yapılarından biri olduğunu belirterek, Tur-i Sina Manastırı Ortodoks dünyasında çok önemli bir manastırı olduğunu papaz evi ile birlikte kilisenin çok iyi durumda olmadığını kaydettiler.
Fatih'in Balat Mahallesi'nde bulunan ve 14.yüzyılda inşa edilen Tur-i Sina Manastırı, Mısır'daki Azize Katerine Manastırı'nın İstanbul temsilciliği olarak biliniyor. Tur-i Sina Manastırı, ortodokslar için önemli bir yere sahip. Kilise, papaz evi ve kütüphaneden oluşan yapının büyük bir bölümü günümüze kadar ulaşmış durumda.
İSTANBUL'DA GÖRÜLEBİLECEK EN ETKİLEYECİ OSMANLI YAPISI
Bu yapının papaz evinin oldukça etkileyici olduğu 19. yüzyılda Bartlett'in tasarladığı gravürde etkileyici şekilde iç mekanı tasvir edildiği Osmanlı sanatının hem doğudan hem batıdan etkiler aldığı çok zengin süsleme vardır. Aynı zamanda Osmanlı dünyasının ortak sanat anlayışının müslüman, ortodoks, yahudi olan tüm toplumları birleştirdiği belirtildi.
RESTORASYON ÇALIŞMASI BAŞLATILACAK
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan manastırın, bakım ve temizliğinin ise Fener Rum Patrikhanesi sorumluluğunda olduğu belirtildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2019 yılında can ve mal güvenliği nedeniyle kapatılan manastır için bu yıl restorasyon projesi yapıldığı ve 2023'te çalışmaların tamamlanacağını bildirdi.