Tarihi mirasımıza sahip çıkıyoruz

İstanbul Ümraniye'de bulunan tarihi Cevherağa Camisi'nin aslına uygun olarak restore edildiği açıklandı. İlçenin simge yapılarından olan cami ile ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, caminin yıkıldığı iddialarının doğru olmadığını ve tarihi miraslarına sahip çıktıklarını belirtti. Başkan Yıldırım, "Biz laf üretmiyoruz, eser üretiyoruz.

Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tarihi mirasımıza sahip çıktık. Oluşturulmak istenen algının ne iyi niyetle ne de gerçeklikle ilgisi var" ifadelerini kullandı. Yıldırım, "Gerçeği görmek isteyenler için her şey hazırladığımız videoda. Biz işimize bakıyoruz" diyerek, restorasyon çalışmalarının aslına uygun sürdürüldüğüne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın himayesinde 1897 yılında Cevher Ağa tarafından yaptırılan cami, Alemdağ Caddesi üzerinde yer alıyor.