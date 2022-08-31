Haberler Yaşam Haberleri Tarihi Orient Express treni İstanbul’a ulaştı
Giriş Tarihi: 1.9.2022

Tarihi Orient Express treni İstanbul’a ulaştı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tarihi Orient Express treni İstanbul’a ulaştı
26 Ağustos'ta Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni İstanbul Bakırköy Garı'na ulaştı. 1998'den itibaren her yıl eylül ayında İstanbul'a gelen ancak salgın nedeniyle seferlerine ara veren tarihi Venice Simplon Orient Express, İstanbul'a vardı. Tren için Bakırköy Garı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törende konuşan Venice Simplon Orient Express Genel Müdürü Pascal Deyrolle, Venice Simplon Orient Express olarak tekrar İstanbul'da oldukları için çok memnun olduklarını, salgın nedeniyle bir süredir gelemediklerini ancak her zaman İstanbul'a gelme konusunda heyecanlı olduklarını söyledi. Tren yolcularından Xavier Ferrer de yolculuğun çok güzel ve heyecanlı olduğunu, bu yolculuğu herkese tavsiye ettiğini belirtti. Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna üzerinden İstanbul'a varan tren, 2 Eylül'de Türkiye'den çıkış yaparak Bükreş, Sinai, Budapeşte ve Viyana üzerinden Paris'e ulaşacak. Venice Simplon Orient Express treni 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu olmak üzere toplam 15 vagondan oluşuyor. Yolculukta 85 kişi seyahat etti. Agatha Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara ilham kaynağı olmuş Orient Express treninin, 1883 yılında doğduğu ve ilk seyahatinin çıkış yerinin Strasbourg Garı, varış ülkesinin ise Romanya olduğu belirtildi. İtalya'yı İsviçre'ye bağlayan Simplon tüneli inşasının bitiminde güzergâhı ve adı değişen Venice Simplon Orient Express treni, Paris'ten çıkıp Venedik ve Trieste üzerinden İstanbul'a ulaşıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı! 2022 GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM takvimi ile 2022 YKS üniversite 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Son dakika: Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Son dakika: Aydın Kuşadası'nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Emekli promosyon kampanyaları için son gün ne zaman? En yüksek 2022 emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal KHK'lılar itirafı: Hepsi görevlerine iade edilecek
Büyüme verisi sonrası dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi analizi! Patlama yapabilir
Sivas'ta minibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var
KYK burs başvuru tarihleri bekleniyor! GSB ile 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, ne kadar veriliyor? e-Devlet ile 2022 Kırtasiye yardımı başvuru yapma ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi Orient Express treni İstanbul’a ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA