Tarihi tahta minare hamamında korkutan yangın... Sıçrayan alevler 3 evi taktı

İstanbul'un Balat Mahallesi'nde Vodina Caddesi'nde bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Tarihi Tahta Minare Hamamı'ndan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler büyüyerek yükseldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken çevredeki vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına yardım ettiği görüldü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Bu sırada hamamdan yükselen alevler 3 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan müdahale etmesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, hamamda ve alevlerin sıçradığı 3 evde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.