Tarihi Taşköprü’de iftar huzuru

Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de Türk Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi. 3 bin vatandaş aynı sofrada buluşarak ramazan ayının bereketini paylaştı. Geleneksel iftara Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da katıldı.
81 İLDE 81 AŞEVİ
Dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü olan Taşköprü'de Türk Kızılay tarafından iftar programı öncesinde Adana Valisi Mustafa Yavuz ile birlikte Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, sofraları gezerek vatandaşlara "Hoş geldiniz" dedi. Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Seyhan Nehri'nin serinliği, Çukurova'nın bereketi ve Adana insanının sıcakkanlılığı ile yoğurulmuş bu güzide şehirde sizinle aynı sofrada buluşmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Ramazan geleneklerini çok seviyoruz" dedi. İftar programından önce de Türk Kızılay'ın "81 İlde 81 Aşevi" projesi kapsamında Adana'da yapımı tamamlanan aşevi hizmete açıldı.